«Специальная акция»: Паша Соколов о скандале на концерте Славы

Фото, видео: Евгений Стукалин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экс-солист «На-На» предположил, что шум вокруг выступления певицы раздули намеренно.

Скандал с певицей Славой (настоящее имя — Анастасия Сланевская) на ее концерте в Пензе — это спланированная акция. Об этом 5-tv.ru заявил экс-участник группы «На-На» Паша Соколов на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика.

«Она уставшая там (на концерте. — Прим. ред.) была. <…> Может, она не выдержала. <…> Но у меня есть ощущение, что это — какая-то специальная акция», — сказал музыкант.

Соколов отметил, что знает Славу, как «клевую» артистку, которая любит зрителя.

Ранее во время выступления на концерте в Пензе несколько зрительниц подошли к сцене и заявили, что Слава пьяна, требуя от нее возместить им деньги за билеты. Сама певица объясняла свое состояние болезнью, однако перепалка продолжилась, переместившись за кулисы. Позже артистка заявила, что после этого случая у нее были мысли о самоубийстве. Этот случай 5-tv.ru комментировал психиатр и нарколог Василий Шуров — по его мнению, Славе давно пора посетить профильного специалиста.

