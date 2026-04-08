«Говорят, с годами боль утихает»: Киркоров обратился к покойной маме

Киркоров обратился к покойной маме в день ее рождения

Родительница народного артиста скончалась от онкологического заболевания в возрасте 57 лет.

Народный артист России Филипп Киркоров в день рождения своей матери поделился личными переживаниями и архивными кадрами, сообщает 7Дней.ru. Певец напомнил, что Виктория Марковна ушла из жизни в 1994 году, и признался, что боль от утраты остается с ним до сих пор.

В опубликованном обращении певец откровенно написал:

«Говорят, с годами боль утихает… Ни фига она не утихает. С днем рождения, мама».

Вместе с этим артист показал редкие семейные фотографии. Поклонники откликнулись на публикацию и отметили красоту матери артиста, а также выразили ему слова поддержки.

Как известно, Виктория Марковна скончалась от онкологического заболевания в возрасте 57 лет, причем трагедия произошла в день рождения самого исполнителя. В тот момент он находился на гастролях и не смог присутствовать на похоронах. Позже певец перевез прах матери из Софии в Москву.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, поп-король рассказал о боли от потери отца. Это случилось год спустя после ухода народного артиста России Бедроса Киркорова. Тогда певец приехал на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память родителя.

