Стало известно, где пройдут переговоры США и Ирана

Встреча состоится в течение ближайших 15 дней.

В Тегеране заявили, что первые переговоры с американской стороной состоятся в Исламабаде, сообщает Axios.

Встреча состоится самое большее в течение 15 дней. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана

Ранее Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил президента США Дональда Трампа продлить срок достижения мирного соглашения с Ираном еще на две недели. Исламабад призвал всех участников конфликта соблюдать режим ненападения.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что приостановит удары по исламской республике на две недели. Президент отметил, что это будет двустороннее прекращение огня и подчеркнул, что США получили предложение из десяти пунктов от Тегерана, которое считают рабочей основой для переговоров.

При этом, как сообщалось ранее, объявление о прекращении огня не касается Ливана. При этом Белый дом заявил о готовности Тель-Авива присоединится к прекращению огня с Ираном.

