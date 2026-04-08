Белый дом заявил о готовности Израиля присоединится к прекращению огня с Ираном

CNN: в Белом доме заявили, что Израиль присоединится к прекращению огня с Ираном

Фото: Reuters/Shir Torem

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

США и исламская республика приняли предложение Пакистана продлить срок урегулирования конфликта на две недели.

Израиль согласился вместе с США продлить режим прекращения огня c Ираном на две недели. Об этом сообщают журналисты телеканала CNN со ссылкой на некоего высокопоставленного представителя американской администрации. Источник заявил, что Тель-Авив принял решение приостановить бомбардировки исламской республики на время ведения попыток дипломатического урегулирования конфликта.

Прежде президент США Дональд Трамп принял предложение премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа продлить срок ультиматума Ирану на две недели. В своей соцсети Truth Social американский лидер заявил:

«Это будет двустороннее прекращение огня».

Кроме того, отметил Трамп, Вашингтон получил предложение от исламской республики, состоящее из десяти пунктов. Штаты сочли документ подходящей рабочей основой для дипломатического процесса. Тегеран, согласно идее пакистанского посредника, предложившего продлить переговоры на две недели, должен немедленно открыть Ормузский пролив. Трамп считает, что 14 дней может хватить на согласование условий мира.

Ранее министра войны США Пита Хегсета обвинили в передаче Трампу недостоверных данных по Ирану.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.