В день по рюмке? Как часто можно пить алкоголь

Ученые выяснили, какая частота употребления алкоголя вреднее для печени.

Ученые из Университета Южной Калифорнии сравнили вред от частого пьянства с небольшими порциями спиртного и последствия редких, но обильных возлияний. Как оказалось, второе намного вреднее для печени — в этом случае на органе буквально остаются рубцы, пишет aif.ru.

Исследование американских ученых прокомментировал врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов. По словам эксперта, особую опасность алкоголь представляет для людей с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени.

Если пациенты с таким диагнозом устраивают обильную пьянку даже раз в месяц, у них развивается фиброз — заболевание, сопровождающееся «шрамами» на печени.

По имеющимся данным, у людей с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени (МАЖБП) даже нечастое, эпизодическое пьянство повышает вероятность запущенного фиброза печени почти в три раза. Кроме того, жировая болезнь и так является самым распространенным хроническим поражением печени — она наблюдается у 37% россиян.

