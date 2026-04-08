В Петербурге задержали банду лжеремонтников

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мастера на час» выставляли завышенные счета своим клиентам.

В Петербурге задержали банду «мастеров на час», которые превращали ремонт техники в настоящий спектакль с выдуманными поломками и как по волшебству растущими ценами. Самое интересное, что количество доверчивых клиентов исчислялось десятками, а сверхдоходы аферистов сотнями тысяч рублей. Корреспондент «Известий» Денис Кулага — о примитивной схеме обмана.

Четверо задержанных — лишь верхушка криминальной структуры, включавшей около десяти фиктивных компаний. Схема, которую использовали задержанные, до цинизма проста и одновременно и продумана до мелочей. Рекламные предложения о недорогом ремонте размещались на популярном интернет-платформе, раскладывались по почтовым ящикам домов и дублировались на сайтах-двойниках.

Клиенту озвучивали предварительную стоимость заметно ниже рыночной. Этот прием — классическая воронка для доверчивого обывателя.

«Тема ремонтов — довольно-таки сложная тема. Как правило, привлечь кого-то к уголовной ответственности в этой сфере довольно-таки проблематично. Почему? Сотрудники полиции, как правило, говорят, что это гражданско-правовые отношения — идите в суд», — говорит юрист Евгений Кривцун.

Так произошло и во время эксперимента, проведенного нашей съемочной группой. За несколько часов до вызова сомнительного мастера проверенные специалисты создают всего лишь одну неисправность, которую, по их словам, настоящий профессионал починит всего за несколько тысяч рублей. Но мастер Михаил нашел несколько поломок, которые даже успел частично исправить, а вот сообщить о цене не посчитал нужным.

И это лишь часть последствий, с которыми сталкиваются обманутые. А если откажешься платить, то как пострадавшая Ксения Соло, и вовсе можешь лишиться своей техники.

«Я говорю, у вас написано, что 800 рублей, а диагностика написана бесплатно. Он говорит, вы будете платить? Я говорю, нет, я не буду платить. И он встал, просто там вынул что-то вот из этого системника и с высоты его роста… системник об пол», — говорит пострадавшая.

«Существует достаточно много ловушек… когда потребителей просто вводят в заблуждения, размещая информацию на сайтах о том, что у всех, условно говоря, 100 рублей, а у них — 80 рублей услуга. Тем самым пользуются доверием потребителей», — комментирует юрист Алишер Захидов.

Почему же граждане попадаются на эту удочку? Причины традиционны: желание сэкономить, доверие к объявлениям. Мошенники же, в свою очередь, виртуозно эксплуатируют психологический эффект уже вложенных средств — когда человек, заплативший аванс, готов платить снова, лишь бы не потерять технику и деньги.

В итоге: история с бандой из Петербурга — не исключение, а тревожный сигнал. Мошенники уже не просто отнимают деньги — они создают организованные преступные структуры, для которых ремонт бытовой техники стал лишь ширмой. И ту нужны уже системные меры — от обязательной сертификации частных мастеров до создания публичных реестров недобросовестных сервисов.

