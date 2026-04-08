«Вся страна может быть разгромлена за ночь»: мир застыл в ожидании следующего шага Трампа

Трамп заявил, что Иран может быть уничтожен за одну ночь

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque

Сроки ультиматума, который США поставили Ирану, истекают в ночь с 7 на 8 апреля.

На что решится Трамп? Против его действий выступают даже в самом Израиле. В Тель-Авиве на улицах появились плакаты с призывом к Трампу остановить войну. Иранцы тоже показали, что готовы ко многому. Еще с утра они начали показательно выстраиваться в живые цепи вокруг мостов и электростанций, чтобы защитить инфраструктуру от ударов. Такие шаги могут показаться безумными, но это ответ на такие же безумные заявления американского президента. И пока в попытках разрешить ситуацию, ультиматумы звучат намного чаще, чем слово переговоры. Тему продолжит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

На балконе Белого дома — лидер «свободного мира» и двухметровый пасхальный кролик. В аудитории — маленькие дети на спинах родителей. Чем не повод поговорить о новой военной эскалации?

«Не думаю, что может быть среда более враждебная, чем Иран. Они способные бойцы. Никто не возражает, когда враг слаб, но этот враг силен. Не слишком силен, по моему мнению, но скоро мы это узнаем, не так ли?» — заявил ранее Трамп.

Это не экранизация «Алисы в стране чудес», и Безумный шляпник тут ни при чем. Хотя поведение Трампа политологи все чаще объясняют «теорией безумца». Мол, американский президент намеренно сеет хаос, пытается убедить остальной мир, что способен на все, а значит, трепещите.

«Вся страна может быть разгромлена за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», — говорил Дональд Трамп.

И ведь даже не важно, о какой стране речь. В данном случае — об Иране, но здесь, как говорится, «могла быть ваша реклама». Трамп с таким же задором угрожал американским союзникам — Канаде и Дании.

«Смотрите, я бы хотел, чтобы Канада стала нашим пятьдесят первым штатом… «;

«Прямо сейчас мы говорим о том, чтобы сделать с Гренландией кое-что, нравится им это или нет», — говорил прежде президент США.

Бей своих, чтобы чужие боялись. Бей чужих, чтобы боялись все. А еще больше — говори о том, как будешь бить. За время войны с Ираном Трамп угрожал вбомбить республику в каменный век, сообщал о крайне успешных переговорах, несколько раз выдвигал ультиматумы и назначал дедлайны, потом их сдвигал…

Абсурдность американской внешней политики не должна удивлять. Потому что она последовательна. Наглядные примеры — в архиве «Известий». Выпуск газеты от 26-го апреля 1980-го года. «Президент-миротворец» Картер направляет спецназ в Иран — освобождать заложников. Очередная военная авантюра на Ближнем Востоке, операция «Орлиный коготь» оборачивается полным провалом.

В апреле 2026-го так же с шашкой наголо бросились спасть летчиков сбитого над Ираном истребителя. Потеряли технику почти на полмиллиарда долларов. Показали, что американская армия не так уж неуязвима…

Метод управляемого безумия давно на вооружении Вашингтона. Президент Ричард Никсон, чтобы закончить войну во Вьетнаме, показывал, что может действовать иррационально — в 1969-м во время операции «Гигантское копье» отправил эскадрилью бомбардировщиков Б-52 с ядерными бомбами к границам СССР.

Рональд Рейган в 1980-х как бы в шутку угрожал разбомбить Советский Союз.

«Дорогие соотечественники, я рад сообщить вам сегодня, что подписал закон, который навсегда запретит Россию. Бомбардировки начнутся через пять минут», — говорил тогда американский лидер.

Образ крестоносца, одержимого борьбой с коммунизмом, Рейган использовал умело, добивался уступок. Результатом стала стратегическая разрядка, в том числе важный Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Но тогда в Вашингтоне четко ставили цели. Сейчас даже не могут договориться о причинах войны.

«Мы знали, что произойдет израильское нападение. Мы знали, что это спровоцирует атаку против американских войск», — отмечал госсекретарь США Марко Рубио.

«У нас были переговоры с этими сумасшедшими в Иране, и я предчувствовал, что они первыми нападут», — говорил Дональд Трамп.

Хаоса стало больше, но он перестал быть управляемым. Как пожар — перекидывается на внутреннюю политику. Уже больше половины американцев резко против военных действий в Иране, электоральные перспективы партии Трампа под угрозой.

«У Трампа есть две стадии. Одна стадия это вот именно такого натиска, а другая стадия, которая называется ТАКО. Trump always chickens out, в переводе Трамп всегда хлыздит (хитрит. — Прим. ред.). Если он начинает „изображать припадок“ и все пугаются, то хорошо, а если он жестко нападает, но получает отпор, то он отъезжает обратно», — говорит Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы.

Но вечно отъезжать едва ли получится. Американская политика становится синонимом непоследовательности, уже и союзниками воспринимается лишь как угроза. А когда «теория безумца» превращается в безумную практику, о возвращении глобального доминирования можно и не мечтать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.