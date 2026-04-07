Обманул президента? Хегсета обвинили в передаче Трампу недостоверных данных по Ирану

Американский лидер гордится успехами своих военных. Но что он на самом деле о них знает?

Министр войны США Пит Хегсет передает президенту Дональду Трампу недостоверную информацию о ходе американо-израильской военной операции против Ирана. Он также явно преувеличивает «успешные действия» американских военных. Такое заявление появилось на страницах газеты The Washington Post (WP), авторы материала сослались на собственные источники.

«Пит не говорит правду президенту. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию», — цитирует издание своего собеседника.

В частности, по данным журналистов, ситуация со сбитым Ираном американским истребителем F-15E и сложности, возникшие во время эвакуации экипажа показали именно силу иранских военных. Исламская республика, очевидно, представляет серьезную угрозу армии США. Инцидент наглядно продемонстрировал, что утверждения Пита Хегсета о «полном контроле над иранским небом» и «безоговорочном воздушном превосходстве» не соответствуют действительности.

Авторы материала напомнили, насколько опасной и напряженной была спасательная миссия. Это, по их мнению, говорит о неоднозначности ситуации в небе. С другой стороны, Трамп и его администрация не могли вообще не узнать о случившемся с истребителем, и они обеспокоены. Источники газеты отметили, что оптимистичная позиция Пентагона, возможно, скрывает реальное положение дел. В результате обманутым оказывается и президент, и граждане США.

Прежде журналисты газеты The Hill сообщали, ссылаясь на представителей американского Министерства войны, что Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов генерала Дэн Кейн безо всяких объяснений отменили пресс-коференцию. Эта встреча была назначена на 7 апреля, через 12 часов после нее завершается срок, данный Трампом иранским властям на открытие Ормузского пролива.

