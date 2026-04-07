Постпред в ООН Иравани: более 700 школ Ирана подверглись атакам Израиля и США

Фото: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA

Удары затронули не только образовательную инфраструктуру, но и объекты здравоохранения и культуры.

В результате ударов США и Израиля по Ирану в ходе войны пострадали свыше 700 школ и образовательных объектов на территории страны. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации по ситуации вокруг Ирана.

«Более 700 школ и образовательных центров, а также университеты, медицинские учреждения и культурно-исторические объекты подверглись нападениям, что отражает явную враждебность по отношению к народу, идентичности и развитию Ирана», — подчеркнул дипломат.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи также заявлял, что подобные действия могут рассматриваться как крайне тяжелое нарушение международного права.

По его словам, за 33 дня атакам подверглись сотни учебных заведений. Он подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре имеют серьезные последствия и требуют международной оценки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Белый дом опроверг слухи о возможном применении ядерного оружия США против Ирана.

Ситуация обострилась после жестких заявлений со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер предупреждал, если Тегеран откажется от соглашения и разблокировки Ормузского пролива, то Вашингтон может перейти к силовым действиям. Он также допускал крайне негативный сценарий, вплоть до масштабных разрушений в регионе.

Со своей стороны иранские власти заявили о полном прекращении контактов с США, в том числе непрямых переговоров.

Крайний срок ультиматума, выдвинутого Вашингтоном, установлен на 7 апреля 20:00 по местному времени (3:00 по московскому времени 8 апреля). Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений сторон.

