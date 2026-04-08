«Можно было лучше»: актер Павел Ворожцов не всегда доволен своими ролями

Восприятие собственной работы для артиста зависит от многих факторов, однако он не зацикливается на ошибках.

Актер Павел Ворожцов признался, что не всегда доволен своей игрой, но старается относиться к этому спокойно. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

По его словам, восприятие собственной работы зависит от многих факторов, в числе которых как работа с режиссером, так и личные ожидания.

«Какие-то (фильмы свои. — Прим. ред.) ты смотришь и понимаешь, что можно было лучше, зная себя, а иногда зная себя и зная режиссера, понимаешь, что все равно лучше нельзя уже было... По-разному бывает. Но обычно все равно я не очень сильно жалею. Понимаю, что сделал, что мог», — отметил он.

Павел Ворожцов исполнил одну из ролей в фильме «Моя собака — космонавт». События картины разворачиваются в 1960 году в городе рядом с Байконуром. По сюжету, десятилетний мальчик находит собаку Белку, и эта встреча влияет на его судьбу, а также становится частью истории освоения космоса.

Ранее, писал 5-tv.ru, режиссер Юрий Быков заявил об отсутствии конкуренции в кино.

