Белые полоски на ногтях: что они означают и когда стоит насторожиться

Подобные изменения у людей наблюдаются довольно часто.

Белые полоски и точки на ногтях чаще всего не свидетельствуют о дефиците кальция и не представляют опасности для здоровья. Об этом aif.ru сообщила врач-дерматолог Марина Савкина.

По словам специалиста, подобные изменения встречаются достаточно часто и в большинстве случаев не требуют медицинского вмешательства. Их появление связано с кратковременными нарушениями в зоне роста ногтя, где формируются живые клетки. В результате сбоя в процессе ороговения в ткань ногтя может попадать воздух, что и приводит к образованию светлых участков — полос или точек.

Савкина уточнила, что такие нарушения могут возникать под воздействием различных факторов. Среди них — особенности питания в определенный период, стрессовые ситуации, дефицит отдельных микроэлементов, а также незначительные механические повреждения. Даже легкая травма, которую человек мог не заметить, способна повлиять на формирование ногтевой пластины.

Врач подчеркнула, что единичные белые пятна или полосы не являются поводом для беспокойства и обычно исчезают по мере роста ногтя. Однако изменение цвета всей ногтевой пластины требует более внимательного отношения. В подобных случаях специалист рекомендовала обратиться к врачу для диагностики и исключения возможных патологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о скрытых причинах весеннего дефицита витаминов.

