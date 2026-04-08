В Мальте власти платят 25 тысяч евро жителям за отказ водить машину

Необычная программа рассчитана на молодых водителей и действует несколько лет.

Власти Мальты запустили программу, по которой молодые жители могут получить денежную выплату за отказ от вождения. Об этом сообщает Times of Malta.

Инициатива распространяется на людей младше 30 лет. Участникам предлагают добровольно сдать водительские права и не управлять автомобилем в течение пяти лет — причем это условие действует не только внутри страны, но и за ее пределами.

За это предусмотрена компенсация в размере 25 тысяч евро. Деньги выплачиваются поэтапно — по пять тысяч евро ежегодно. Первая выплата поступает сразу после одобрения заявки и сдачи удостоверения.

Подать заявку можно до конца июня 2026 года. При этом претендент должен проживать в стране не менее семи лет и иметь водительские права категории B, выданные в одной из стран ЕС, минимум год.

Программа недоступна для тех, чья профессия напрямую связана с управлением транспортом, а также для государственных служащих и их супругов, если им предоставлен служебный автомобиль.

За нарушение условий предусмотрены строгие меры: участнику придется вернуть полученные деньги, заплатить штраф в размере пяти тысяч евро, а также он может столкнуться с уголовной ответственностью. По окончании пятилетнего срока права можно восстановить, но потребуется повторное обучение.

Цель инициативы — разгрузить дороги. На сегодняшний день на тысячу жителей Мальты приходится почти 800 автомобилей, при том что площадь острова составляет всего около 316 квадратных километров.

