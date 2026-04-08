История обернулась неожиданными последствиями.

В Великобритании сотрудника магазина уволили после того, как он попытался остановить кражу. Как сообщает The Guardian, продавец Уокер Смит, проработавший в торговле 17 лет, решил вмешаться, когда заметил, как посетитель выносит товары.

По словам мужчины, злоумышленник наполнил пакет дорогими пасхальными сладостями, включая шоколадные яйца. Смит попытался вернуть похищенное, что привело к короткой потасовке: часть товара упала на пол, а один из шоколадных кроликов разбился.

«Я работаю здесь 17 лет и видел, как это происходит каждый день. Нам нельзя ничего делать, но я больше не мог просто смотреть», — рассказал Смит.

После инцидента руководство приняло решение расторгнуть с ним контракт. Сам сотрудник признался, что разговор с начальством оказался для него тяжелым.

«Я не плохой человек. Просто устал видеть, что ничего не меняется», — добавил он.

Ситуация осложняется тем, что недавно мужчина переехал в собственное жилье и теперь переживает за возможность его сохранить.

В компании пояснили, что действуют в рамках политики безопасности: сотрудникам запрещено вступать в физический контакт с правонарушителями из-за риска для жизни.

«Мы никогда не хотим оказаться в ситуации, когда кто-то рискует жизнью ради товара. Этого того не стоит», — подчеркнули представители магазина.

