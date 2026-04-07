Семья блогера оказалась в эмоционально сложной ситуации на фоне лечения.

Дети блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, болезненно реагируют на новости о состоянии матери. Об этом рассказал ее бывший супруг Артем Чекалин в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Он отметил, что особенно тяжело происходящее переживает их дочь. Девочка задает вопросы о здоровье матери, которые становятся настоящим испытанием для всей семьи.

«Дочка говорит: „Папа, а что, мама умирает?“ Когда в первый раз она мне такое сказала, я сам чуть всплакнул, потому что это все тяжело», — сообщил Чекалин.

Состояние Лерчек

Блогер проходит сложное лечение онкологического заболевания. По словам ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини, курс терапии состоит из девяти этапов, часть из которых уже завершена.

На фоне лечения у Чекалиной ухудшилось зрение — один глаз практически перестал видеть, появились проблемы с передвижением. Также началось выпадение волос, из-за чего она носит парик. Для проведения процедур ей установили специальный венозный порт.

Несмотря на тяжелое состояние, блогер старается сохранять настрой и поддерживает связь с аудиторией.

«Я очень люблю эту жизнь и обязательно буду жить вашими молитвами», — обратилась Лерчек.

Споры о лечении

Вокруг вопроса медицинской помощи разгорелась дискуссия. Юрист Екатерина Гордон заявила, что оказывала помощь без оплаты и видела документы с просьбами о направлении блогера в профильный центр из-за сильных болей.

В то же время адвокат Елена Пономарева утверждает, что доступ к лечению не ограничивался, а отклонялись лишь запросы на лечение в частных клиниках.

Сама Чекалина считает, что диагноз был поставлен с опозданием, поскольку в государственных медучреждениях, по ее словам, не хватало необходимого оборудования.

Долги и слухи

Параллельно с лечением решился и финансовый вопрос. Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера после того, как она полностью погасила задолженность перед налоговой службой — речь идет о сумме в 176 миллионов рублей.

При этом возникли разногласия относительно источника средств. В суде говорили о помощи третьих лиц, однако Сквиччиарини утверждает, что деньги были выплачены самой Чекалиной.

Тем временем в социальных сетях продолжают появляться сомнения в достоверности информации о ее диагнозе, что лишь усиливает напряжение вокруг ситуации.

