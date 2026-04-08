Берлоги под подозрением: поиски Усольцевых пойдут по новому сценарию

В дело могут пойти технологии, которые раньше не использовали в таких операциях.

Операцию по поиску семьи Усольцевых, исчезнувшей полгода назад, планируют возобновить после схода снега. По оценкам специалистов и местных жителей, активная фаза может стартовать в конце мая или начале июня.

Как пишет aif.ru, на этот раз поисковики намерены задействовать не только привычную технику, но и металлоискатели.

Как исчезла семья

История пропажи до сих пор остается загадкой. В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь отправились отдыхать в район поселка Кутурчин в Красноярском крае.

Несколько дней они провели на турбазе, после чего уехали на машине к окраине и решили продолжить путь пешком — в сторону горы Буратинка.

Утром погода была благоприятной, поэтому семья была одета легко. Однако уже во второй половине дня резко похолодало, пошел дождь, а затем снег. Назад они так и не вернулись.

Тревогу забили не сразу: сначала родственники не придали значения их отсутствию, так как Сергей хорошо ориентировался в тайге. Лишь спустя несколько дней начались масштабные поиски, в которых участвовали сотни добровольцев, но никаких следов обнаружить не удалось.

Надежда и мрачные версии

Сын Ирины, Данил Баталов, продолжает верить, что его близкие живы. Он собирается лично отправиться в тайгу, как только позволят погодные условия.

В то же время часть специалистов склоняется к более трагическому сценарию. Рассматриваются разные версии — от несчастного случая до нападения диких животных.

Зачем нужны металлоискатели

Новый этап поисков предполагает использование металлодетекторов. Эксперты объясняют, что даже если людей найти не удастся, приборы могут зафиксировать металлические предметы, которые обычно находятся при человеке — телефоны, ключи, украшения.

«Люди носят с собой много металлических предметов: украшения, телефоны, ножи, ключи и прочие элементы, которые может определить металлодетектор. Скорее всего, идея такая, что на семью мог напасть медведь и затащить в берлогу. Каждую берлогу вскрывать не будешь, соответственно, можно просканировать поверхность. Но здесь все зависит от возможностей самого металлоискателя», — пояснил эксперт Дмитрий.

По его словам, таким способом можно проверить потенциально опасные участки, не вскрывая их вручную.

Другой специалист отметил, что приборы помогут установить место происшествия, если оно действительно имело место.

«Медведь мог разорвать тела, но какие-то предметы на месте могли остаться. Их обнаружение даст хотя бы какую-то наводку на место происшествия», — добавил он.

Также не исключается, что уцелели элементы одежды — например, молнии или пуговицы, которые могут быть обнаружены с помощью техники.

Есть ли у метода недостатки

Однако не все эксперты считают такой подход эффективным. По их мнению, металлодетекторы будут реагировать на любые металлические предметы — от мусора до старых банок, что может значительно осложнить поиски.

«Металлоискатели будут реагировать на все подряд — на все металлические банки и другую мелочь. Вероятнее всего, семья уже погибла. Медведи их давно съели. Поиски могут привести только к обнаружению костей или каких-то личных вещей. Гораздо эффективнее будет толпой пройтись со знанием всяких мелочей о том, в чем были люди, какого цвета одежда», — пояснил эксперт Иван Яровенко.

Тем не менее, поисковая операция будет продолжена, а новый подход может дать хотя бы минимальные зацепки в деле, которое уже несколько месяцев остается без ответов.

