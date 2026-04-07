Рак без боли: врач объяснил, как не пропустить опасную болезнь

Даже серьезные изменения в организме могут долго оставаться незаметными.

Рак часто развивается без симптомов. О том, как вовремя заметить угрозу, рассказал онколог Евгений Ледин в беседе с aif.ru. Эксперт объяснил, какие факторы повышают риск заболевания и какие обследования действительно помогают выявить его на ранней стадии.

Рак «молодеет» — и это не случайность

Специалист отметил, что чаще всего онкологию диагностируют у людей старше 45 лет, однако возрастные границы постепенно смещаются. Если раньше пациенты до 55 лет встречались значительно реже, то сегодня их доля выросла примерно до 20%.

Такую динамику связывают с образом жизни: избытком переработанного мяса и сахара, недостатком клетчатки и низкой физической активностью. При этом существует и наследственный фактор — некоторые опухоли могут развиваться из-за генетических мутаций уже в 25–45 лет.

Наиболее известны мутации BRCA½, связанные с риском рака молочной железы и яичников. Также наследственная предрасположенность возможна при опухолях поджелудочной железы и простаты. Однако даже в этих случаях речь идет лишь о повышенной вероятности, а не о неизбежности болезни.

Почему болезнь долго не дает о себе знать

Главная опасность онкологии — в ее «тихом» начале. Ледин объяснил, что на ранних стадиях опухоль, как правило, не нарушает работу органов и не затрагивает нервные окончания.

«Именно поэтому скрининг играет ключевую роль», — подчеркнул врач.

Он также развеял распространенные мифы. Рак не передается от человека к человеку, хотя некоторые вирусы действительно могут повышать риск его развития — например, вирус гепатита B или определенные типы ВПЧ.

Что касается стресса, то он не является прямой причиной онкологии, но может косвенно влиять на здоровье через вредные привычки и нарушение режима. Беременность, напротив, чаще оказывает защитный эффект, а процедуры ЭКО, по данным исследований, не увеличивают риск развития опухолей.

Какие обследования действительно важны

Ключевым инструментом раннего выявления болезни врач назвал регулярные скрининги. Среди них:

колоноскопия с 45 лет (раньше — при семейной истории болезни);

маммография для женщин с 40 лет;

тесты на рак шейки матки с 21 года;

КТ легких для курильщиков с длительным стажем;

анализ ПСА для мужчин после 45 лет.

Такие обследования позволяют обнаружить болезнь еще до появления симптомов и значительно повышают шансы на успешное лечение.

Есть ли шанс при поздней стадии

Современная медицина дает надежду даже пациентам с тяжелыми формами рака. По словам специалиста, развитие иммунотерапии и таргетных препаратов изменило подход к лечению.

«Сегодня лечение рака стало персонализированным и более успешным», — отметил он.

Эффективность терапии зависит от типа опухоли и ее молекулярных особенностей. В некоторых случаях удается добиться стойкой ремиссии даже на поздних стадиях.

История блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, у которой диагностирован рак желудка IV стадии, стала напоминанием о том, что болезнь может затронуть любого. Несмотря на тяжелое состояние, современные методы лечения дают шанс на борьбу и продление жизни.

