В Дагестане возбуждено уголовное дело после гибели людей в паводке

Должностные лица могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение мер безопасности на дорогах.

Следственные органы Республики Дагестан возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек во время паводка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, уголовное производство инициировано по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за халатность, повлекшую смерть нескольких лиц.

Следствие установило, что ответственные должностные лица не приняли своевременных мер по перекрытию опасных участков автодорог, несмотря на введенный в ряде муниципальных образований режим чрезвычайной ситуации.

В Дербентском районе два автомобиля, в которых находились люди, выехали на затопленные дороги и были смыты потоками воды в кювет, где и произошло их затопление.

«В результате происшествия погибли пассажиры транспортных средств, в том числе несовершеннолетние», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин распорядился оказать поддержку пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане. Президент по телефону заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и руководителя республики Сергея Меликова.

