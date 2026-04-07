Минфин оперативно окажет финансовую поддержку пострадавшим в Дагестане

Силуанов: Минфин поможет финансово пострадавшим в Дагестане после оценки ущерба

При необходимости ведомство сможет оказать дополнительную помощь региональным властям.

Министерство финансов (Минфин) России окажет финансовую помощь пострадавшим от паводков в Дагестане после оценки ущерба. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, средства направят сразу после подсчета разрушений и определения числа пострадавших.

«После определения оценки ущерба, объема разрушения инфраструктуры, жилых домов, а также списков пострадавших граждан оперативно окажем финансовую поддержку для преодоления последствий чрезвычайной ситуации», — отметил он.

К тому же Силуанов добавил, что при необходимости министерство готово оказать дополнительную помощь региональным властям.

В свою очередь, Путин поручил оперативно реагировать на все вопросы, связанные с ликвидацией последствий стихии. Он также отметил, что при оценке ущерба важно учитывать конкретные ситуации семей и применять индивидуальный подход.

Глава государства подчеркнул, что пострадавшие жители должны получить всю необходимую поддержку, а также поручил контролировать санитарную и эпидемиологическую обстановку в зоне чрезвычайной ситуации.

Паводки в регионе начались 5 апреля после сильных осадков. В результате переполнения Геджухского водохранилища произошел прорыв земляного вала. В Дербентском районе из четырех населенных пунктов эвакуировали более четырех тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане могут повысить уровень режима чрезвычайной ситуации после оценки ущерба. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

