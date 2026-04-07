Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Фото, видео: МЧС РФ по Республике Дагестан; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Необходимо создать специальную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий ЧП в регионе.

«Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, в состав комиссии войдут представители федеральных и региональных органов власти, также один из заместителей полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Руководство Дагестана создало 51 рабочую группу по определению ущерба, сказал Путин.

В Дагестане 5 апреля из-за обильных осадков произошло переполнение Геджухского водохранилища, в результате чего порвался земляной вал. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Из-за дождей в регионе многие дома остались без света.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане могут повысить уровень режима ЧС после оценки ущерба. К ликвидации последствий привлекли более тысячи человек и около 240 единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.