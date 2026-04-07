Бывший стилист Лерчек обвиняется в продаже поддельной сумки Hermes

Судебные слушания продолжаются с участием свидетелей и экспертиз.

Бывший стилист блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвира Янковская, обвиняемая в семи эпизодах мошенничества, продала клиентке поддельную сумку Hermes на сумму около 780 тысяч рублей. Об этом заявил в суде водитель обвиняемой, передает корреспондент 5-tv.ru.

Свидетель рассказал, что доставлял Янковскую на рынок, где она приобрела копию люксовой сумки. В тот же день, по поручению стилиста, он передал изделие бывшему супругу Чекалиной Артему в пакете из ЦУМа.

Эльвира Янковская опровергла показания водителя. По ее словам, сумка была куплена не на рынке, а через итальянского байера, а водитель забрал ее непосредственно из дома стилиста. Она подчеркнула, что обладает безупречной репутацией и всегда предоставляла клиентам оригинальные брендовые товары.

Следствие установило, что Янковская позиционировала себя как профессиональный стилист и предлагала клиентам приобрести дизайнерские вещи по сниженной цене. После сомнений в подлинности товаров покупатели инициировали экспертизы, которые подтвердили, что сумки и аксессуары оказались контрафактной продукцией низкого качества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Артем Чекалин не объяснил происхождение средств Лерчек на покупку нового бренда. При этом косметический бизнес оформлен на мать блогера — Эльвиру Феопентову.

