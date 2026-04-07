В Дагестане могут повысить уровень режима ЧС после оценки ущерба

Куренков: в Дагестане могут повысить уровень ЧС после комиссии по оценке ущерба

К ликвидации последствий привлекли более тысячи человек и около 240 единиц техники.

В Дагестане рассматривают возможность повышения уровня чрезвычайной ситуации после завершения оценки ущерба в пострадавших районах. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, специалисты продолжают анализировать последствия паводков совместно с федеральными ведомствами.

«Во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ведется работа по оперативной оценке ущерба. По ее результатам правительственной комиссией, в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации», — отметил Куренков.

При этом он уточнил, что к ликвидации последствий привлечены более тысячи человек и около 240 единиц техники. Для контроля ситуации используют авиацию. Также в регион направили дополнительные силы спасателей Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда. Для размещения пострадавших развернули 55 пунктов временного проживания.

В ходе совещания Путин поручил контролировать не только восстановительные работы, но и санитарную и эпидемиологическую обстановку в регионе.

Паводки начались 5 апреля после сильных осадков. В результате переполнилось Геджухское водохранилище, что привело к прорыву земляного вала. В Дербентском районе из четырех населенных пунктов эвакуировали более четырех тысяч человек.

