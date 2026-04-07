«Мы просто пытались выжить»: Анастасия Задорожная о мраке 1990-х годов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этот период стал для актрисы жестким уроком: все может измениться в любой момент.

Актриса вспомнила тяжелое детство, пришедшееся на 90-е, когда многим семьям приходилось буквально выживать. По словам звезды, в тот период не было стабильности, люди теряли работу независимо от образования, а ее семье приходилось искать любые способы заработка.

«Был период, когда приходилось искать альтернативу. Я даже вместе с мамой ходила помогать ей — это был не самый простой труд, особенно зимой. Мы просто пытались выжить», — рассказала Задорожная.

Актриса пояснила, что в то время огромное количество специалистов остались без работы, и ее семье также пришлось искать способы заработка. В частности, она помогала матери, когда та торговала овощами на рынке, что стало для нее важным жизненным опытом.

По словам Задорожной, именно тогда она впервые осознала, насколько непредсказуемой может быть жизнь. Она отметила, что сегодня у человека может быть все, а уже завтра ситуация способна кардинально измениться — и этот урок она запомнила навсегда.

Актриса подчеркнула, что, несмотря на трудности, вспоминает детство с благодарностью. Она отметила, что родители сумели сохранить стойкость и поддерживали ее, даже находя средства на дополнительные занятия, в том числе музыкальную школу.

Задорожная добавила, что тот период научил ее не впадать в отчаяние и не терять опору, даже когда кажется, что «земля уходит из-под ног». По ее словам, семья смогла пройти это время достойно, не поддаваясь панике и не опуская руки.

Актриса также призналась, что этот опыт влияет на ее взгляды на воспитание: она убеждена, что ребенку не должно все доставаться слишком легко. По ее мнению, важно помнить, через какие трудности приходится проходить, и понимать, что от резких перемен в жизни не застрахован никто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.