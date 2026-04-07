«Мы жили американской мечтой»: Задорожная объяснила свое сравнение с «русской Бритни»

Анастасия Задорожная не удивлена, что ее сравнивали с Бритни Спирс

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса призналась, что ориентировалась на западных поп-звезд и пыталась перенять их сценическую подачу.

Актриса и певица Анастасия Задорожная призналась, что сравнение ее с Бритни Спирс в начале карьеры было не случайным. По словам артистки, в нулевые она, как и многие ее ровесники, вдохновлялась западной поп-культурой и пыталась повторить образы и стиль мировых звезд.

«Для меня Бритни была иконой. Мы все тогда жили немного американской мечтой. Я учила ее танцы, пыталась повторять перформансы, даже делала пародии», — рассказала Задорожная в интервью Надежде Стрелец.

Актриса отметила, что в тот период огромную роль играли зарубежные исполнители, такие как Backstreet Boys и другие поп-идолы, которые формировали музыкальные вкусы и визуальные ориентиры молодежи.

По словам Задорожной, каждый новый клип Бритни вызывал у нее сильные эмоции и становился поводом для подражания. Артистка подчеркнула, что ее интерес к сценическому образу и танцам во многом вырос именно из этого увлечения. Она вспоминала, что еще во время учебы пыталась копировать выступления Бритни Спирс, разбирая движения и подачу.

