Гавриил Благовест: почему нельзя считать деньги и распускать волосы 8 апреля
В этот день запрещено рукодельничать, охотиться и выбрасывать хлебные крошки.
Православные христиане 8 апреля отмечают Собор Архангела Гавриила, а в народной традиции этот праздник называют Гавриил Благовест. Об этом сообщает URA.RU.
Согласно библейскому преданию, именно архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о скором рождении Сына Божьего. Он же предсказал священнику Захарии рождение Иоанна Крестителя, открыл Иосифу Обручнику тайну воплощения и укрепил Иисуса перед страданиями.
В народном календаре 8 апреля было принято проводить обряды «благовещения» скота, пасеки и поля — чтобы обеспечить хороший мед, здоровье животных и богатый урожай.
Что категорически нельзя делать в День Гавриила Благовеста 2026 года
- Рукодельничать (шить, вязать, вышивать);
- Выбрасывать хлебные крошки — их отдавали птицам или скотине, чтобы не навлечь бедность;
- Охотиться, рыбачить, резать скот — запрещено причинять вред животным;
- Отказывать в помощи и проявлять скупость — это могло привести к финансовым трудностям;
- Ссориться, ругаться, сквернословить — чтобы не посеять раздор в семье;
- Совершать крупные покупки — считалось, что они не принесут радости.
Особые приметы на любовь в День Гавриила Благовеста 2026 года
Девушкам запрещалось распускать волосы — верили, что тогда муж будет подолгу отсутствовать дома. Замужним женщинам не советовали брать в долг соль, муку и сахар, чтобы не подталкивать супруга к холостым девушкам.
На деньги 8 апреля действовало строгое табу: нельзя считать средства, обсуждать финансы, хвастаться доходами и делать вложения. Нарушителям, по поверьям, грозили крупные траты и безденежье.
Приметы на урожай и погоду в День Гавриила Благовеста 2026 года
- Гроза — к урожаю орехов и зерна;
- Тепло и солнце — к теплому, засушливому лету;
- Дождь — к грибам и ягодам;
- Яркие звезды — к богатому урожаю бобовых;
- Сильный ветер — к дождливому лету с грозами;
- Прилет ласточек — к ранней теплой весне;
- Заморозки — к затяжному похолоданию;
- Снег на крышах — зима не уйдет до конца апреля;
- Крик чибиса — к ясной погоде.
