Режим повышенной готовности введен в Нижегородской области из-за паводков

Сразу несколько мостов и дорог ушли под воду.

Непростая ситуация сейчас и в Нижегородской области, которая тоже уходит под воду. Из-за резкого потепления и пришедших ливней за один день в регионе затопило сразу несколько мостов и дорог. Машинам приходится буквально плыть по проезжей части. Стихия накрыла и частный сектор. Лодки — единственный транспорт, на котором могут передвигаться жители.

«Когда-то мы тут ездили на велосипеде, а поначалу в калошках, а теперь уже на лодке. И все это в течение одного дня», — рассказывают местные жители.

Затоплены первые этажи домов. Спецтехника откачивает воду, но сильно ситуацию это не спасает. Из-за паводков в области ввели режим повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане в результате наводнения два человека утонули в своих автомобилях, еще двое числятся пропавшими без вести. В Дербентском районе из-за сильных ливней прорвало плотину на крупном водохранилище, мощный поток воды снес с федеральной трассы три легковых автомобиля.

В машинах находились десять человек. Очевидцы бросились в воду спасать пострадавших: восемь человек удалось достать из машин. Сильнейший поток воды сбил автомобили в обрыв, многотонные бетонные отбойники были сорваны, словно пластиковые. Уровень воды в селах поднялся до двух с половиной метров, людей эвакуировали на руках.

