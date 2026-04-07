«Попытки оправдать поражение»: что значат слова Трампа о «гибели цивилизации»

Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Иран отверг ультиматум главы Белого дома, выдвинув свои условия окончания войны.

Целая цивилизация может погибнуть этой ночью. Об этом заявил Дональд Трамп, намекая на Иран. Еще накануне он вновь разразился угрозами в адрес Тегерана. Если тот не пойдет на уступки, то всю Исламскую Республику, по словам лидера США, разбомбят. Решение Трампа не поддержали еще недавние союзники. Так, Британия закроет доступ к своим военным базам. Против атаки по критическим объектам выступают даже в самих Штатах. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

В три часа утра среды по московскому времени Ирану обещан «ад» и возвращение в «каменный век», если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив для бесперебойных поставок нефти в США и не примет вашингтонский вариант мирного соглашения.

«Целая цивилизация умрет сегодня ночью, и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — заявил президент США Дональд Трамп.

Громкими фразами политик не впервые шокирует журналистов. На осторожные вопросы, а не военные ли это будут преступления, Трамп лишь повторяет старую аксиому от израильского премьера Биньямина Нетаньяху: Тегеран вот уже тридцать лет «как никогда близок к созданию ядерного оружия».

Европейские союзники по НАТО, и так обиженные на критику в свой адрес из-за нежелания нырять в «ближневосточную воронку», сразу дали понять Трампу: они гражданскую инфраструктуру разрушать не будут.

«Великобритания откажет Трампу в доступе на британские базы для нанесения ударов по иранским мостам», — говорится в материале британской газеты The i Paper.

Воинственные заявления тандема «Трамп — Хегсет» вызвали шквал критики и в самих Штатах. Конгрессмены-демократы готовят импичмент главе Пентагона за то, что американцы уже натворили в Иране. При этом не исключают, что вслед за министром войны вотум недоверия вынесут и президенту. О тотальном разочаровании в американской стратегии сдерживания Ирана говорят и влиятельные журналисты.

«Все начинается с обещания использовать американскую армию, нашу армию, для уничтожения гражданской инфраструктуры в другой стране, то есть для совершения военного преступления», — подчеркнул журналист Такер Карлсон.

Ультиматум Трампа отвергли и в Тегеране, выдвинули свои условия. Главные — полная отмена санкций и компенсация за все, что США разрушили.

«Грубая риторика, высокомерие и безосновательные угрозы со стороны президента США объясняются тупиком, в котором оказался. Это — попытки оправдать многочисленные поражения американской армии. Они не окажут никакого влияния на продолжение наступательных и сокрушительных операций бойцов Корпуса стражей исламской революции против наших врагов — США и Израиля», — отметил пресс-секретарь Национального командования Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Золфакари.

Впрочем, любимый прием Трампа — нагнать страху до жути и открыть новое «окно возможностей» для переговоров, если соперник не впечатлился. Загонять древнюю цивилизацию персов в каменный век — слишком высокий риск. И в сиюминутном политическом раскладе, и в исторической перспективе.

