Радуют без ухода: какие неприхотливые цветы можно посадить на даче

Существует множество растений, которые радуют с весны до осени без полива.

Для занятых дачников и новичков выведены десятки цветов, которые прекрасно чувствуют себя без частых поливов, удобрений и прополки. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение опытных садоводов.

Большинство многолетников, перечисленных в подборке, растут на одном месте годами, не болеют и не страдают от вредителей. Среди бесспорных лидеров — рудбекия. Ее яркие желтые «солнышки» с темной серединкой распускаются в июле и не увядают до самых заморозков.

Лилейник, который часто называют цветком для ленивых, выпускает новые бутоны каждый день и прекрасно обходится без воды и удобрений. Флоксы радуют ароматными шапками даже в полутени, астильба идеально подходит для тенистых уголков, а эхинацея привлекает бабочек и пчел, не требуя никакого ухода.

Кореопсис, гайлардия, котовник Фассена (похож на лаванду для ленивых), очиток видный, садовая герань, ирисы и аквилегия — все они прекрасно растут на бедных почвах, легко переносят засуху и зимуют без укрытия. Очиток зацветает осенью и стоит до снега, а аквилегия дает обильный самосев.

Что касается однолетников, то здесь абсолютные чемпионы по выносливости — бархатцы. Они не требовательны к почве, выдерживаются в жару и даже отпугивают вредителей. Календула выдерживает заморозки до минус пяти градусов и размножается самосевом.

Космея создает ажурное облако соцветий, настурция полезна и красива, цинния цветет с середины июня до заморозков, эшшольция закрывает бутоны на ночь, алиссум источает медовый аромат, а петуния — звезда клумб и контейнеров, которую проще купить готовой рассадой.

