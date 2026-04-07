Экс-замгубернатору Курской области Алексею Дедову вынесли приговор

Он проходит по делу о взяточничестве.

В Курске суд приговорил бывшего заместителя губернатора области Алексея Дедова к 17 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Дедов свою вину признал, а в последнем слове заявил, что ему стыдно. Помимо тюремного срока, экс-замгубернатору назначили штраф в размере 450 миллионов рублей, а также взыскал с него 20,9 миллионов рублей.

Вторым фигурантом дела числится местный житель по имени Дмитрий Шубин — он был посредником при передаче взяток. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 388,5 миллионов рублей.

По информации следствия, Алексей Дедов вместе с экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым с лета 2022 года по весну 2023 года получали взятки от коммерческих компаний за общее покровительство, а также за заключение контрактов при строительстве фортификационных сооружений. Осуществлялась эта деятельность при посредничестве Шубина.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову. Чиновник и его бывший заместитель похитили деньги, выделенные государством на строительство фортификационных сооружений в курском приграничье. Смирнов приговорен к 14 годам лишения свободы и лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет — такое наказание фактически ставит крест на его политическом будущем.

