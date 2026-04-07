План «Б»: террористы из «Крокуса» планировали второй теракт в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Следствие раскрыло детали, которые ранее не фигурировали в деле.

Организаторы атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» изначально рассматривали возможность проведения еще одного теракта в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

По данным следствия, куратор боевиков, находящийся за пределами России и известный под псевдонимом Сайфулло, готовил исполнителей сразу к двум атакам. Предполагалось, что они произойдут одновременно в разных точках столицы.

«Как установлено следствием, проживающий за рубежом куратор готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух террористических актов на территории Москвы. Второй теракт планировали совершить (одновременно) с нападением на „Крокус сити холл“. В нем должны были участвовать два человека, в „Крокусе“ — три», — сообщил собеседник агентства.

При этом детали второй атаки — место и способ — в материалах дела не раскрываются. Известно лишь, что целью также было массовое убийство людей.

Позже, примерно за неделю до трагедии, план был скорректирован. Куратор принял решение отказаться от второго удара и сосредоточить силы на одном объекте, усилив группу исполнителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.