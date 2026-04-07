Найдена забытая ветвь человечества: они выжили, но растворились во времени

Исследование ДНК показало неожиданное происхождение древних жителей Восточной Азии.

Исследователи из Китайской академии наук изучили генетический материал трех древних людей, захороненных на стоянке Дунхулинь недалеко от Пекина. Их предали земле около 9–11 тысяч лет назад. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.

Анализ показал, что одна из женщин принадлежала к ранее неизвестной генетической линии. Ее ближайшие «родственники» по ДНК обитали примерно 19 тысяч лет назад в районе реки Амур. Это свидетельствует о существовании древней северной группы людей, которая сохранялась на протяжении тысячелетий.

Однако другой найденный в том же месте человек, живший примерно на две тысячи лет позже, оказался генетически совершенно иным. Его происхождение ближе к популяциям, населявшим Монгольское плато.

При этом археологические данные удивили ученых: несмотря на смену населения, материальная культура почти не изменилась. Орудия труда, керамика и способы обработки растений оставались схожими, что говорит о преемственности традиций.

По мнению исследователей, после окончания ледникового периода люди были вынуждены адаптироваться к новым условиям, что приводило к миграциям и смешению популяций. В итоге обнаруженная древняя линия практически исчезла, растворившись среди других групп — сегодня ее генетические следы встречаются крайне редко.

