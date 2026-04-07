Ракету «Союз-5» установили на стартовый стол на Байконуре

Разработку летательного аппарата завершили в 2025 году, после чего начались его испытания.

Ракету «Союз-5» установили на стартовый стол космодрома Байконур для подготовки к запуску. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время просветительского марафона «Космос со Знанием».

По его словам, ракету привели в рабочее положение.

«Сейчас она (ракета. — Прим. ред.) в вертикальном положении находится на космодроме Байконур. Это наш совместный проект с казахстанскими коллегами, который называется «Байтерек», — рассказал Баканов.

При этом он напомнил, что разработка ракеты завершилась в 2025 году, после чего начались ее испытания. В ближайшее время планируется первый запуск летательного аппарата, однако точную дату пока не определили.

Проект «Союз-5» реализуется совместно с Казахстаном в рамках программы «Байтерек».

Кроме того, в госкорпорации рассматривают возможность продления эксплуатации Международной космической станции (МКС). По словам Баканова, в данный момент обсуждается вариант сохранения работы МКС как минимум до 2028 года совместно с американскими партнерами, а также не исключается продление до 2030 года.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, глава «Роскосмоса» анонсировал первый запуск «Союза-5». Также он отмечал, что ведется разработка нового прибора для изучения Луны, к которой специалисты приступили в этом году.

