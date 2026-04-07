Исчезла из соцсетей: экс-избранник раскрыл причины пропажи дочери Даны Борисовой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ранее проблемы в поведении девушки стали заметны и вызвали тревогу у ее близких.

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина находится в психиатрической клинике и проходит там лечение. Об этом рассказал ее бывший молодой человек, продюсер Артур Якобсон, в беседе с изданием Super.

Девушка перестала выходить на связь в феврале, после того как сообщила о планах лечь в больницу. С тех пор она не появлялась в соцсетях, что вызвало беспокойство у ее подписчиков.

По словам Якобсона, решение о лечении приняли родители Полины. Мужчина поддержал эту идею.

«В конце февраля мама и папа Полины приняли решение продолжить ее лечение в клинике, чтобы устранить возможные проблемы в будущем. Я считаю, это было абсолютно правильное решение», — рассказал экс-избранник.

При этом он уточнил, что девушка длительное время находится без телефона, поэтому не выходит на связь. Как поделился продюсер, состояние Полины стабильное. Сама девушка, отметил Артур, ведет здоровый образ жизни.

«Полина без телефона уже почти два месяца, поэтому и без связи. Могу сказать, что прямо сейчас с ней все хорошо. Не курит, не пьет, следит за питанием, читает книжки, готовится к экзаменам», — отметил Якобсон.

Также собеседник добавил, что проблемы в поведении дочери знаменитости стали заметны ранее и вызвали тревогу у близких.

«Это связано, в целом, с ее поведением. Она будто бы потерялась в этом мире. Да, возможно, все это на фоне расставания со мной, но ведь она сама же задала траекторию такому финалу», — заявил Якобсон.

По словам Артура, именно он первым обратил внимание семьи Полины на происходящее.

«Порой просто не понимала, что творит. Не понимала, какие могут быть последствия. В определенный момент я забил тревогу. Мне поверили только тогда, когда я впервые поговорил с ее папой и предоставил ряд доказательств», — сказал Якобсон.

Однако мужчина отказался раскрывать детали лечения девушки, подчеркнув лишь, что у нее есть шанс восстановиться.

«Полина молодая перспективная девчонка, вся жизнь впереди. Все плохое нужно рубить в зачатке», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова отправила дочь в психиатрическую больницу из-за ухудшения ее состояния. Сама Полина рассказывала о диагностированном биполярном расстройстве, а также о новом диагнозе, поставленном в стационаре.

Отношения в семье и личной жизни девушки в последние годы оставались напряженными. Она публично говорила о конфликтах с матерью и признавалась, что переживает сложный период.

Про расставание 18-летней Полины и 35-летнего Артура стало известно в начале января. Дана Борисова рассказывала, что отношения ее наследницы с мужчиной оказались крайне нездоровыми, и сама телеведущая не была в восторге от выбора партнера. Борисова заявляла, что девушка стала для Якобсона «инструментом для пиара».

Несмотря на это, продюсер отмечал, что именно он являлся инициатором разрыва. Причиной, по его словам, была алкогольная зависимость девушки и ее измены.

