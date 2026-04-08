Скрытая агрессия или защита? Психолог объяснила причины радости из-за чужих неудач

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В каком случае это может стать поводом обращения к специалистам за помощью?

Радость чужим неудачам связана с механизмами социальной конкуренции и защиты самооценки. О том, какие именно процессы лежат в основе такой реакции, рассказала психолог Татьяна Смирнова в беседе с «Известиями».

Как говорит специалист, все дело в стремлении снизить ощущение угрозы при сравнении себя с другими — именно это и формирует такую реакцию. Как отмечают психологи, человек ощущает большую уверенность в себе и безопасность, когда видит, как ошибаются его соперники.

«Если соперник ошибается, мы чувствуем себя в большей безопасности, как будто бы „я не хуже“. Также это восстанавливает самооценку, особенно если до этого человек чувствовал себя менее успешным», — сказала Смирнова.

Однако подобное чувство радости не всегда говорит о скрытой агрессии или плохом характере: иногда это может быть защитной реакцией нашей психики для снижения внутреннего напряжения.

При этом, если человек регулярно получает истинное удовольствие из-за того, что у других людей проблемы — это может быть уже признаком агрессивных черт личности и снижения эмпатии. Здесь уже речь о деструктивной установке, а не защитной реакции.

Поэтому в этом вопросе важно различать здоровую конкуренцию и стремление к чужим промахам. Специалист объяснила, что в первом случае человек акцентирует внимание на собственный рост, а во втором — думает лишь о чужих неудачах. Внимание человека не должно постоянно смещаться на других — это тревожный сигнал, который может являться поводом обратиться к специалистам за помощью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.