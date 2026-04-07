В Турции еще девять звезд шоу-бизнеса стали фигурантами дела о наркотиках

NTV: в Турции задержаны девять звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках

В их числе оказался известный по сериалам «Дом, в котором ты родился» и «Полет птицы» актер Ибрагим Челиккол.

Как минимум девять представителей шоу-бизнеса и киноиндустрии задержали в ходе антинаркотической операции в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Среди задержанных оказался актер Ибрагим Челиккол, известный по сериалам «Дом, в котором ты родился» и «Полет птицы». Также под стражу взяли певиц Бенгю Эрден, Симге Сагын, Мелек Моссо и певца Мустафу Джеждели.

Кроме того, задержали модельера Сипахи Хаджисулейманоглу и музыкального продюсера Илькая Сенджана.

По данным правоохранительных органов, всех фигурантов подозревают в употреблении, хранении и распространении наркотических веществ. В данный момент продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Подобные операции в Турции проходят регулярно. Ранее издание Hürriyet сообщало о задержаниях других известных лиц, в том числе комика Хасана Джан Кая, певца Реймена и рэпера Эмирхана Чакала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Ханде Эрчел спешила домой после громкого скандала. Во время операции «Рассвет» прокуратуры Стамбула под пристальным вниманием следствия оказались как известные спортсмены, так и представители бизнеса. В их числе была и одна из самых популярных актрис страны — звезда сериала «Постучись в мою дверь». Она заявляла, что узнала о претензиях правоохранительных органов из сообщений в СМИ и готова сотрудничать со следствием.

