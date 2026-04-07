Снова истерика? На Западе отреагировали на слова посла РФ о захвате судов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Прежде премьер-министр Великобритании разрешил военным задерживать корабли, относящиеся к «теневому флоту» России.

В словах посла РФ в Великобритании Андрея Келина о последствиях захвата российских судов есть прямая угроза Лондону. Об этом написала газета Daily Express.

«Дипломат предупредил, что Москва ответит на попытки британских властей задержать корабли, связанные с так называемым теневым флотом», — сказано в статье.

Также авторы материала напомнили о том, что Андрей Келин назвал разрабатываемые меры неожиданными для Соединенного Королевства. Поэтому он призвал Лондон не пытаться захватить российские суда.

Такое заявление дипломат сделал после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским военным задерживать подсанкционные суда и подниматься на их борт, если те проходят транзитом через территориальные воды страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Дипломата пригласили на Смоленскую площадь, где расположен главный офис ведомства. Другие подробности и причины вызова Долакия в МИД пока неизвестны.

