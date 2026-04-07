Макаке Панчу отправили подарок из Московского зоопарка

Презент подготовили от лица морского зайца по имени Макс.

Панч из Японии, который после вирусных интернет-роликов стал известен на весь мир как самая одинокая макака, получил неожиданный подарок из России. Московский зоопарк передал обезьянке мягкую игрушку и письмо со словами поддержки от морского зайца по имени Макс.

Посылку вручили директору зоопарка в городе Итикава. Он обещал доставить все лично адресату.

Кстати, именно эти кадры тронули миллионы сердец по всему миру. Панч, которого отвергли сородичи, повсюду ходит с единственным другом — плюшевым приматом.

Ранее 5-tv.ru писал, что у обезьянки Панча появилась подруга. Она оказалась похожа на игрушку, к которой тот был привязан долгое время. Посетители сняли на видео, как детеныш макаки проводит время с самкой примерно своего возраста — они бегают по вольеру, обнимаются и даже целуются.

По словам специалиста по поведению и благополучию животных Екатерины Авдеевой, Панч выбрал партнершу, похожую на игрушку, потому что он ищет повторяющегося безопасного и спокойного контакта с сородичами. Для приматов важно регулярно совершать контакты внутри группы, получать обратную связь от себе подобных, отметила зоопсихолог

