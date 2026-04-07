Владимир Путин поздравил избранного президента Вьетнама

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

То Лам также является генеральным секретарем ЦК Компартии страны.

В Ханое сегодня получили телеграмму из Кремля. В ней Владимир Путин поздравил генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама с избранием на пост президента.

Российский лидер отметил: решение Нацсобрания республики, таким образом, поддержало политику То Лама. И выразил уверенность, что работа коллеги на президентском посту будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне стали чаще летать во Вьетнам на отдых: с начала года страну посетили более 300 тысяч российских туристов, что почти в три раза больше, чем год назад. Азиатское направление ставит рекорды по числу бронирований, особенно быстро места заканчиваются во вьетнамских отелях.

С 11 мая путешествовать станет проще в Саудовскую Аравию — между Россией и королевством начинает действовать безвизовый режим, позволяющий находиться в стране с туристическими целями 90 дней. Еще один популярный вариант — Китай: Москва и Пекин договорились продлить безвизовый режим еще на год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.