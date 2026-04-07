Количество отравившихся в театре Моссовета артистов выросло до 28 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актерам стало плохо перед спектаклем.

Число отравившихся красноярских артистов в театре Моссовета достигло 28 человек. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По словам инсайдера, на гастроли в российскую столицу приехал коллектив из 108 человек. Накануне они должны были представить спектакль «Бой с тенью». Однако внезапно некоторым участникам труппы стало плохо.

Персоналу культурного учреждения пришлось вызывать скорую. В результате врачи госпитализировали актеров из Красноярска с подозрением на ротавирусную инфекцию. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.