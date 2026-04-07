На бывшем заводе Toyota в Петербурге планируют перезапустить производство

Беглов: производство на бывшей площадке Toyota в Петербурге запустят в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее к работе уже вернулись площадки некоторых зарубежных автопроизводителей.

Производство на бывшей площадке марки Toyota перезапустят в Санкт-Петербурге в 2026 году. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в беседе с РИА Новости.

«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушарах —не исключение», — сказал он.

К работе в Петербурге уже вернулись площадки некоторых зарубежных автопроизводителей, напомнил Беглов. В том числе, продолжается деятельность «Автозавода Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan) и «Автозавода АГР», которым ранее владела компания Hyundai.

По словам губернатора региона, потенциал Санкт-Петербурга в области автомобильной промышленности сейчас полностью востребован страной. В настоящее время идет последовательная работа по перезапуску всех оставленных иностранными компаниями после начала СВО производств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.