«Они всегда поют»: Кирилл Зайцев о людях поколения 1960-х

Актер поделился воспоминаниями о своем дедушке, которого везде сопровождала песня.

Люди поколения 1960-х — романтики с неунывающим оптимизмом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер Кирилл Зайцев на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

«Конечно, поколение романтиков. <…> Это было такое воспитание неунывающее. Такой неунывающий оптимизм», — описал артист.

Актер отметил, что во время подготовки к роли человека, жившего в том десятилетии, он отталкивался от популярных в 1960-е годы песен. Музыка — это важная часть жизни людей тех годов, подчеркнул артист.

«Я зацепился в своей роли в этом плане за песни, которые были тогда. Потому что, в том числе, мой дедушка, его постоянно сопровождали: „Потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш родимый дом“. Они всегда поют», — вспоминал Зайцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кирилл Зайцев, исполняющий роль олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, обсуждает со спортсменом каждую деталь сценария будущего фильма. Это помогает ему погрузиться в роль.

