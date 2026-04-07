В Иране призвали молодежь выйти на протест против ударов США по электростанциям

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Дональд Трамп не считает атаки на гражданские объекты военным преступлением.

В Иране молодежь призвали объединить силы и выйти на протест против ударов США по электростанциям. Об этом сообщил телеканал CNN.

С соответствующим призывом к гражданам исламской республики обратился заместитель министра по делам молодежи и спорта страны Алиреза Рахими. По его словам, на фоне готовящегося удара по важным энергетическим объектам региона они намерены провести кампанию «Живая цепь иранской молодежи за светлое завтра». В рамках нее он пригласил молодых людей выйти на улицу.

По мнению политика, в этот непростой для Тегерана час каждый независимо от политических взглядов и убеждений должен встать плечом к плечу и защитить гражданскую инфраструктуру.

Война в Иране

В конце февраля 2026 года США совместно с Израилем нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив, а также американские базы в регионе. Так в конфликт оказались втянуты многие другие страны Персидского залива.

Противостояние продолжается больше месяца. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что если Иран не подпишет мирный договор, то он отдаст приказ уничтожить электростанции страны. По его мнению, подобные действия не являются военным преступлением, а руководство республики само виновато в гибели десятков тысяч людей.

