«Я вообще не против»: Даниил Воробьев рассказал о желании дочери жить в кино

В свои пять лет девочка уже выбирает жизненный путь.

Дочь актера Даниила Воробьева хочет жить в кино. О таком желании своего ребенка он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

«Она вообще недавно заявила, что хочет жить в кино. Я такой: окей, вот это вопрос — будем разбираться», — сказал актер.

Воробьев заявил, что совершенно нормально отнесется к выбору дочери, в том числе, если она решит стать актрисой.

«Я вообще не против. Это круто. Она вообще артистка, честно сказать», — добавил актер.

В театральный кружок девочка пока что не посещает, но уже ходит на подиуме — на данный момент ей это нравится больше всего.

«Ей очень нравятся платья, нравится моделинг», — признается Воробьев.

Если же наследница выберет другой жизненный путь, отец поддержит ее в этом. Однако пока об этом думать рано, ведь дочке всего пять лет. Сейчас девочка лишь открывает для себя новые хобби.

