Не знают историю: Зайцев об интересе молодежи к космонавтике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кино, по мнению актера, способно пробудить интерес у младшего поколения к этой сфере.

Молодое поколение не знает, почему 12 апреля — это День космонавтики. Об этом 5-tv.ru рассказал актер Кирилл Зайцев на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

Артист поделился случаем, когда при общении с молодой девушкой выяснилось: она не знает, что отмечается 12 апреля и почему именно в этот день. Но Зайцев уверен, что кино про отечественную космонавтику способно помочь молодому поколению узнать про эту сферу чуть больше.

«Наш фильм как раз сделан, чтобы и взрослым, и преимущественно молодому поколению, младшим нашим зрителям, чтобы они как-то воодушевились, начали узнавать, потом узнали, кто такой Юрий Гагарин. <…> Сподвигнет узнать и про собак, и про человека, и кто такой Королев Сергей Павлович, и историю вообще нашей космонавтики и нашей гордости», — предположил актер.

Зайцев также подчеркнул важность этой сферы деятельности и в наше время, так как покорение космоса позволяет нам жить под защитой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.