Олеся Багута преподавала почти 30 лет.

Трагедия в Добрянке унесла жизнь учительницы русского языка и литературы Олеси Багуты. 5-tv.ru выяснил, что погибшая была потомственным педагогом и победительницей муниципального конкурса «Учитель года‑2018». Ее стаж составлял почти 30 лет, она работала и со старшеклассниками, и с младшими классами.

На сайте школы Олеся Петровна признавалась, что получает удовольствие от уроков, когда видит в учениках «горящие глазки» и интерес к предмету. Она выросла в семье учителя: ее мать Тамара тоже преподавала в школе. С детства, ожидая маму с работы, Олеся играла в пустых кабинетах.

Нападавший на нее ученик учился в ее же классе, женщина была его классным руководителем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту нападения на учителя в Добрянке следственными органами было инициировано уголовное производство. Согласно предварительным данным, фигурантом дела стал 17-летний ученик, который нанес ножевые ранения своему классному руководителю.

Позже выяснилось, что женщина 1970 года рождения, являлась не просто учителем, а занимала должность завуча. Установлено, что нападавший ранее уже состоял на учете в органах внутренних дел и несколько раз оставлялся на второй год. В настоящий момент следователи выясняют, что именно побудило подростка пойти на такое преступление.

