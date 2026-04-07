Безрассудные действия Киева могут привести к снижение поддержки со стороны европейских союзников.

Киевский режим перешел все допустимые красные линии. Об этом в интервью RT сказал экс-советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

Такое заявление он сделал на фоне атак боевиков ВСУ по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Атака ВСУ на объекты КТК показывает: красные линии пройдены и присутствие там международных компаний никого не останавливает», — подчеркнул Байдильдинов.

Бывший советник министра уточнил: ущерб от действий ВСУ оценивается примерно в два миллиарда долларов. Казахстан, как напомнил Байдильдинов, не раз говорил, что в конфликте между Москвой и Киевом Астана предпочитает занимать нейтралитет. Однако, судя по всему, это не является сдерживающим фактором для украинской армии.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал 5-tv.ru, что украинские удары по объектам КТК в Новороссийске могут привести к разрушительным последствиям. По его словам, международная компания приносит прибыль не только РФ, но и крупным энергетическим предприятиям из Казахстана, Великобритании и США. Поэтому атаки по нефтетранспортному узлу, скорее всего, станут причиной снижения поддержки президента Украины Владимира Зеленского со стороны европейских союзников.

