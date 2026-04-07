Земельный провал: почему многодетным семьям достаются участки, на которых невозможно жить

Провести воду и свет детям и родителям в Приморье обещают только к 2040 году.

Около полумиллиона многодетных российских семей мечтают о загородном участке. В некоторых регионах провалили программу льготного предоставления земли. Есть и другая проблема — чиновники ради отчетов предоставляют территории, малопригодные для проживания. Дороги, водопровод, а также линии освещения есть только на бумаге. Что теперь делать с таким «бесплатным» подарком — непонятно. С заложниками ситуации встретилась корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Это место на карте Среднего Урала называется «территорией перспективной застройки». На деле застраивать эти гектары неосвоенной земли, видимо, должны многодетные семьи.

Судя по картам, в этой части поселка должно быть как минимум шесть улиц и пара переулков. Это порядка двухсот частных домов, где уже девять лет должны жить многодетные семьи. Но, как мы видим, ни дорог, ни хозяйств, и, кажется, даже надежд на скорую стройку.

Затея добраться до одного из участков уже через несколько метров кажется провальной. Один неудачный шаг — и можно застрять в двухметровом сугробе.

Вот уже девять лет Василий — обладатель льготной земли. Участок выдали его многодетной семье. Но стройка дома так и не началась.

— Освещение-то тут где?

— Нету его. Нету. А подписи стоят, правительство области отчиталось. В письменном виде, что освещение установлено.

На бумагах все идеально: планы, сметы, выделенный бюджет подтверждают, что здесь есть освещение и даже дорога. Но к благоустройству чиновники подошли формально — установили несколько фонарей посреди поля, а дорогу проложили частично и с нарушениями, как показала экспертиза.

«Не вынимали грунт, не закладывали „подушку“, так скажем, для того, чтобы двигались по ней автомобили, совершенно отсутствует обочина», — поясняет независимый эксперт в области строительства Юлия Медведева.

Есть вопросы и к скважине. Санитарно-эпидемиологического заключения на ее использование в мэрии нет.

— С Роспотребом это как-то согласовано? — спросила корреспондент.

— Нет, не согласовано, — ответил заместитель главы МО Первоуральск Денис Поляков.

— Почему?

— А зачем обязательства, согласования эти? Сейчас нарежут, будет не то, я считаю.

— Вы что, убегать сейчас будете?

Подобная история и в Пермском крае. Вместе с землей от местных властей семьям достается череда испытаний.

В семье Пастуховых пятеро детей. Им достался льготный участок без водопровода. Так что приходится топить снег.

«Мы сегодня собираем воду с крыши, чтобы как-то сэкономить деньги. То есть покушать приготовить, помыть посуду и умыться», — рассказывает многодетный отец Евгений Пастухов.

Но отказаться от земли — значит, вернуться в самый конец очереди. На тех, кто выдал многодетным неликвид, уже заведено уголовное дело.

«В рамках расследования будет дана оценка, будут выяснены обстоятельства предоставления земельных участков», — сообщил руководитель отдела по приему граждан СУ СКР по Пермскому краю Артур Шумилов.

Сейчас в очереди на бесплатную землю стоят почти полмиллиона российских семей. За десять лет выдали 565 тысяч участков. Земельный кодекс не содержит четких требований к их качеству. Этим и пользуются чиновники на местах. Переломить ситуацию может новый законопроект, внесенный в Госдуму: он обязывает регионы предоставлять землю с уже готовой инфраструктурой.

«Люди должны получать подготовленные участки без дополнительных финансовых вложений. Нельзя выдавать участки без дорог, без изысканий, чтобы там была вода, желательно, чтобы был водопровод, ну и, конечно, электричество», — считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев.

А 180 многодетных семей из Приморья получили наделы прямо в лесу.

«Ни больниц, ни детского садика, ни образования, ничего», — говорит многодетный отец.

Отсюда до Владивостока, где работают большинство многодетных родителей, два часа на машине. Или на лодке прямиком через Уссурийский залив, но зимой катерного сообщения нет. В мэрии ответ простой: не нравится земля — получайте компенсацию.

«Выплата является целевой. Предоставляется на погашение кредита, на приобретение дома, квартиры, первоначального взноса. Размер ее сейчас составляет миллион 82 тысячи», — сообщила начальник отдела по распоряжению муниципальными земельными участками администрации Владивостока Нина Покорменюк.

Правда, те, кто успел подписать право собственности на землю, на выплаты рассчитывать уже не могут. Им обещают провести к участкам воду, свет и даже построить рядом поликлинику, но к 2040 году. Для маленьких детей, которые ждут дом прямо сейчас, это целая жизнь.

