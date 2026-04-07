Вошел в историю: Никита Кучеров забросил 400-ю шайбу в «регулярках» НХЛ

Фото: AP/ТАСС

Российский форвард «Тампы» стал восьмым снайпером из России, достигшим этой отметки.

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров 6 апреля забросил 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он отличился в матче против «Баффало Сейбрз», однако его команда уступила со счетом 2:4.

Кучеров стал восьмым российским хоккеистом в истории лиги, преодолевшим порог в 400 голов. Ранее это удавалось Александру Овечкину (928 шайб), Евгению Малкину (532), Сергею Федорову (483), Александру Могильному (473), Илье Ковальчуку (443), Павлу Буре (437) и Алексею Ковалеву (430).

В истории «Тампы-Бэй» россиянин занимает второе место среди лучших снайперов клуба. Лидирует канадский форвард Стивен Стэмкос, на счету которого 555 точных бросков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский нападающий Александр Овечкин установил уникальное достижение, забросив более 30 шайб в 20-м сезоне подряд — такого результата в истории лиги не добивался никто. Несмотря на недавнюю затяжную безголевую серию, в последних матчах форвард вновь демонстрирует результативность.

Большинство голов Овечкин неизменно забивает из своей «коронной» точки — левого круга вбрасывания, которую болельщики и эксперты прозвали «офисом Овечкина». Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский отметил, что российский снайпер радуется каждому взятию ворот так, словно это его первый гол в карьере.

