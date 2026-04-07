В Пермском крае подросток ударил ножом учителя у входа в школу
Педагог находится в тяжелом состоянии.
В Пермском крае подросток напал с ножом на преподавателя прямо у входа в школу. О произошедшем сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром на улице у входа в школу № 5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю», — говорится в его сообщении.
По словам главы региона, пострадавший находится в тяжелом состоянии и сейчас получает медицинскую помощь в больнице. Нападавшего оперативно задержали, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
В региональном управлении МВД уточнили, что подросток уже доставлен в отдел полиции. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются мотивы его поступка, а все собранные материалы будут переданы следственным органам.
