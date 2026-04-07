Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над девятью регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Больше всего беспилотников уничтожено в небе над Ленинградской, Воронежской и Белгородской областями.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 апреля перехватили и ликвидировали 45 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 19 — уничтожено над Ленинградской областью. Еще 11 БПЛА сбито над Воронежской областью, 7 — над Белгородской. Три беспилотника ликвидированы во Владимирской области, по одному — в небе над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Накануне, 6 апреля, силы ПВО за шесть часов перехватили 14 украинских дронов. Семь из них уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской, один — над Курской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ночной атаки украинских беспилотников 6 апреля на объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске были повреждены инфраструктурные элементы. По данным Минобороны РФ, пострадали трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

В военном ведомстве подчеркнули, что целью удара стало нанесение экономического ущерба акционерам консорциума, среди которых числятся компании из США и Казахстана. Кроме того, в Минобороны отметили, что киевская сторона предприняла эту атаку для дестабилизации ситуации на мировом рынке углеводородов.

