«Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года

Полгода поисков только усилили тревогу — в деле слишком много странностей.

Осенью 2025 года семья Усольцевых из Красноярского края отправилась в район поселка Кутурчин. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь остановились на турбазе, а затем планировали вернуться домой. Однако на следующий день они исчезли.

Изначально Усольцевы собирались идти в поход с группой, но из-за ухудшения погоды планы изменились — семья решила отправиться в путь самостоятельно. После этого связь с ними оборвалась. Автомобиль нашли, их самих — нет.

Масштабные поиски — без результата

Поиски развернулись беспрецедентные: к операции привлекли более полутора тысяч человек, технику, кинологов и авиацию. Но несмотря на масштабы, найти пропавших так и не удалось.

Сначала рассматривали версию, что семья просто заблудилась. Однако погодные условия резко ухудшились — пошли дожди, затем снег, и ситуация быстро стала критической.

«Сознательно вносили хаос»

Дополнительную путаницу, по словам наблюдателей, внесли люди, распространявшие неподтвержденные версии.

«Появлялись люди, которые сознательно вносили хаос. Несколько человек нанесли наибольший вред не только чату, но и вообще информационному полю по делу», — отметил Александр Тушинский — администратор интернет-сообщества, посвященного Усольцевым — в беседе с MK.RU.

Один из таких «исследователей» выдвинул версию, что глава семьи якобы расправился с близкими, а затем покончил с собой. Доказательств он не предоставил.

«Он клоун, который получил внимание на гипертрофированной и ничем не обоснованной версии», — подчеркнул Данил Баталов, сын Ирины.

Загадка ключевого свидетеля

Главной зацепкой могла стать последняя свидетельница — местная жительница, которая видела Усольцевых незадолго до исчезновения.

Она рассказала, что семья остановилась у ее дома, уточнила дорогу и затем ушла в сторону леса. Однако позже выяснилось, что ее показания противоречат друг другу.

Следователям женщина указала одно направление, где и сосредоточили поиски на две недели. Но соседям она говорила, что семья пошла в другую сторону.

Более того, в неофициальных разговорах упоминался и ее муж, который также контактировал с Усольцевыми, но в официальных показаниях этого нет. Из-за этого возник вопрос: не велись ли поиски изначально в неправильном месте?

Версии становятся все мрачнее

За месяцы расследования выдвигались разные предположения — от несчастного случая до криминала.

Звучали даже версии о возможной связи поездки с мистическими или ритуальными практиками, а также о конфликте с нелегальными старателями или лесорубами.

Однако со временем все больше экспертов склоняются к тому, что семья могла стать жертвой преступления.

Пугающее сходство с трагедией 2006 года

Ситуация вызывает тревожные ассоциации с убийством семьи омского журналиста Александра Петрова в Горном Алтае в 2006 году.

Тогда Петров, его жена и двое маленьких сыновей отправились в путешествие и также пропали. Позже их тела нашли — все были убиты.

Преступление совершил подросток, который напал на семью ради автомобиля. Он хладнокровно расправился со взрослыми и детьми, а затем несколько дней ездил на похищенной машине.

«Когда увидел Кулиша, было одно желание — его удавить. По-моему, он ни капельки не раскаивается. Если в 16 лет он способен на убийство крошечных детей, то в душе он — нелюдь», — сказал Алексей Петров, брат погибшего.

Молчание, которое пугает

Но в той истории особенно шокировало не только преступление, а реакция окружающих. Люди находили вещи погибших, слышали выстрелы, но не сообщали об этом.

И именно это заставляет сегодня иначе смотреть на дело Усольцевых. Несостыковки в показаниях, слухи и странное молчание создают ощущение, что кто-то может знать больше, чем говорит.

